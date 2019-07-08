В столице наградили победителей конкурса "Семья года"

Конкурс проходил в четырех номинациях

В Москве наградили победителей московского конкурса "Семья года". Торжественное мероприятие прошло в театре "Геликон-опера". Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Конкурс проходил в четырех номинациях. В номинации "Семья — хранитель традиций" победили Эльмира Тофик Кызы и Дмитрий Петров. Они воспитывают четверых детей.

Наталья и Николай Ширяевы и их пятеро детей завоевали награду в номинации "Молодая семья". Лучшими в номинации "Многодетная семья" стали Феодосий и Мария Мамыревы, которые растят девятерых детей. "Золотой семьей России" признали Валерия и Валентину Зайцевых. Они прожили в браке 55 лет.

Наград удостоены и семейные пары, прожившие в браке 50 и 60 лет. Они получили медали "За любовь и верность".