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В столице наградили победителей конкурса "Семья года"

19:00
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Конкурс проходил в четырех номинациях

В Москве наградили победителей московского конкурса "Семья года". Торжественное мероприятие прошло в театре "Геликон-опера". Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Конкурс проходил в четырех номинациях. В номинации "Семья — хранитель традиций" победили Эльмира Тофик Кызы и Дмитрий Петров. Они воспитывают четверых детей.

Наталья и Николай Ширяевы и их пятеро детей завоевали награду в номинации "Молодая семья". Лучшими в номинации "Многодетная семья" стали Феодосий и Мария Мамыревы, которые растят девятерых детей. "Золотой семьей России" признали Валерия и Валентину Зайцевых. Они прожили в браке 55 лет.

Наград удостоены и семейные пары, прожившие в браке 50 и 60 лет. Они получили медали "За любовь и верность".

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