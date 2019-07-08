Теплоход с сотнями иностранцев сел на мель в Рыбинском водохранилище

Причиной ЧП могла стать неисправность рулевого управления

Пассажирский теплоход Viking Helgi сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.

На борту находятся 292 иностранца, пишет РИА Новости. Причиной ЧП могла стать неисправность рулевого управления. Теплоход стоит в пяти километрах от населенного пункта Тихвинское.

По предварительным данным, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.

UPD: Команда корабля перезапустила электронную систему управления. Судно самостоятельно снялось с мели, однако ему все же рекомендовано зайти в Рыбинск для проверки днища.