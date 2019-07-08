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Теплоход с сотнями иностранцев сел на мель в Рыбинском водохранилище

19:27
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Причиной ЧП могла стать неисправность рулевого управления

Пассажирский теплоход Viking Helgi сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.

На борту находятся 292 иностранца, пишет РИА Новости. Причиной ЧП могла стать неисправность рулевого управления. Теплоход стоит в пяти километрах от населенного пункта Тихвинское.

По предварительным данным, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.

UPD: Команда корабля перезапустила электронную систему управления. Судно самостоятельно снялось с мели, однако ему все же рекомендовано зайти в Рыбинск для проверки днища.

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