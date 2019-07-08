45-летняя Высоцкая поразила точеной фигурой без белья

Подписчики удивились, как можно так вкусно готовить и не толстеть

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая снялась для глянцевого журнала в одном серебристом пиджаке и без нижнего белья.

Фигурой артистки можно любоваться бесконечно. В свои 45 лет она сохранила стройность, молодость лица и свою природную красоту. По признанию Высоцкой, фотосессия была легкой и веселой, об этом она поспешила поделиться с подписчиками в Instagram.

"Шикарно! Вы роскошная женщина", "Боже! Ну как можно так много и вкусно готовить - и оставаться такой стройной?!", "Юля, вы очаровательны!!", "Как красиво и сексуально! Супер!", - восхитились пользователи социальной сети.

Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским уже 21 год. Зимой этого года они венчались в Троицком соборе Пскова. Пара воспитывает двоих детей.