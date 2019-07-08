Цветущая Пугачева затмила молодую жену Николаева

Примадонну засняли в юрмальском ресторане в компании Игоря Николаева и его жены

В интернете появилась новая фотография певицы Аллы Пугачевой с отдыха в Юрмале. На снимке, который опубликован в Instagram @alla_orfey, Примадонну засняли в ресторане с музыкантом Игорем Николаевым.

"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - гласит подпись к фото. Аналогичный снимок опубликовал у себя и Николаев. "Ура! Сезон открыт! Макс Галкин, ждём тебя! С нашей любимой Аллой!" - написал в своем блоге музыкант.

На фото Алла Борисовна выглядит отлично. В комментариях отметили макияж Примадонны, а также ее свитер, оголяющий плечи и красный лак на ногтях. Николаев пришел в кафе со своей молодой супругой Юлией Проскуряковой. По мнению пользователей, 70-летняя Пугачева выглядит лучше неё.

-Тот случай, когда Юля уже постарела. А Алла Борисовна все молодеет. - Юля как мимишная бабулечка. - Проскурякова как ровесница Аллы Борисовны стала, что значит жить со старым мужем. - Юличка как бедная родственница, вызывает жалость.

Как пишет KP.RU, несмотря на то, что на столе у Пугачевой и Николаева стоит бутылка алкоголя, Алла Борисовна вряд ли дегустировала виски. После серии операций на сердце певица крайне редко притрагивается к алкоголю.

Видео: проезд Пугачевой по платформе Рижского вокзала

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