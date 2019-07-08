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Одна из матерей Беслана хочет забрать искалеченную маленькую ингушку

21:45
  • понедельник
  • 08 июля 2019

В сентябре 2004 года она потеряла собственную дочь

Для семилетней девочки из Ингушетии, которую жестоко истязала собственная тетя, ищут приемную семью.

Приютить малышку уже выразили желание семьи из Норвегии, Германии, Австрии, Уругвая, Японии, а также матери детей, погибших во время теракта в Беслане, пишет "Интерфакс. Одна из них потеряла свою семилетнюю дочь во время страшных событий сентября 2004 года. Она просит отдать девочку ей.

Региональные органы опеки будут добавиться, чтобы родителей девочки лишили прав на воспитание ребенка.

На данный девочка находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи пытаются спасти ее правую руку. Истязавшая ее тетя арестована на два месяца.

Видео: в Ингушетии разгорается скандал после жесткого избиения девочки

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