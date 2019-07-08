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Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

21:55
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Премьер-министр не досчитался троих заместителей

Проведение всероссийской диспансеризации обсудил в понедельник Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Открывая встречу, премьер-министр пошутил, что с наступлением лета совещания у него стали посещать меньше вице-премьеров.
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"Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", - сказал он в начале встречи (цитата по РИА Новости). На мероприятии отсутствовали трое вице-премьеров из десяти: Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

После этого глава правительства поручил своему заместителю Татьяне Голиковой подготовить проект по организации медицинского осмотра для россиян в 2019-2020 годах. В свою очередь, она рассказала Медведеву, что регионам необходимо дать дополнительный импульс, поскольку на местах наблюдается ряд проблем в организации процесса.

Так, в части субъектов нет перечня медучреждений, которые будут проводить осмотр, некоторые включили в список нелицензированные клиники, а другие не скорректировали графики работы врачей под время, выделенное для диспансеризации. Голикова обратилась к премьеру с просьбой дополнительно напомнить регионам об их ответственности за организацию этой работы. Медведев пообещал дать ряд соответствующих поручений.

"Мы с вами говорили о том, как идёт работа по национальным целям развития в сфере демографии. Очевидно, что всеобщая диспансеризация - очень важный инструмент в этой работе. Главная задача – предупредить заболевания и их развитие. Причём это касается не только самых опасных – я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые. Чтобы была возможность вовремя вмешаться, когда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь. Мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем", - заявил председатель правительства.

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