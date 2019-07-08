В Госдуме обсудили развитие цифровой экономики

Государство не ставит задачу навязать людям цифровые технологии, заявил Вячеслав Володин

В Госдуме обсуждали вопросы развития цифровой экономики, передает "ТВ Центр". Этой теме были посвящены парламентские слушания, в которых приняли участие члены правительства, эксперты и представители IT-отрасли.

Было отмечено, что Россия имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера. Так, почти 90% населения страны пользуются интернетом каждый день. У нас самое большое в мире число посещений сайтов госуслуг. В Госдуму сейчас вносятся законодательные инициативы, призванные ускорить развитие цифровой экономики. Речь, в частности, идет об использовании цифровой подписи, о создании электронных дубликатов документов и цифрового профиля гражданина. Правительством также готовится законопроект об электронных трудовых книжках россиян. При этом, как отметил председатель нижней палаты, Вячеслав Володин, необходимо, чтобы новые технологии шли на пользу, а не во вред гражданам страны.

"Речь идет о создании условий - законодательство здесь играет ключевую роль, чтобы наши компании имели преференции, для того, чтобы вы могли развивать свои предложения более эффективно. Ну, и конечно, это должно, в первую очередь, сказаться на качестве жизни людей. Но есть и другая сторона - это вопросы защиты персональных данных, прав наших граждан, и это тоже важный вопрос, которому мы должны уделять внимание, потому что навязывать технологии, особенно в отношении того, что касается лично человека, ни у кого задачи нет, и мы должны это помнить", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен