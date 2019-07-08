Конфликту Ирана и США предрекли северокорейский исход

Стороны побряцают оружием и сядут за стол переговоров, уверены эксперты

Иран соблюдает все юридические обязательства перед МАГАТЭ. Об этом заявили в российском МИД. На Смоленской площади подчеркнули, что постепенный отказ Тегерана от обязательств по ядерной сделке не должен вызывать ажиотаж. Ранее в Исламской республике объявили, что достигли уровня обогащения урана свыше 4,5%.

От слов к делу. Выждав ровно 60 дней с момента объявления ультиматума Евросоюзу о защите иранской экономики, Тегеран начал воплощать угрозы в жизнь. С этого дня республика обогащает уран выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

"Мы написали письмо на имя Федерики Могерини, в нём мы последовательно упомянули разделы СВПД, связанные с обогащение урана, которым мы больше подчиняться не намерены", - сказал заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи.

Видео: США пригрозили Ирану новыми санкциями

Свою позицию Тегеран обосновывает так. В мае прошлого года США в одностороннем порядке денонсировали ядерную сделку и объявили о восстановлении всех санкций. Причем, не только против Ирана, но и против стран, которые буду вести с ним бизнес. Европейцы, у чьих концернов завязались прочные деловые связи с Исламской Республикой с момента подписания СВПД в 2015 году, попытались громко возмутиться, отстоять свой суверенитет, обвинить Вашингтон в том, что с союзниками так не поступают. Не получилось. Тогда ЕС пообещал разработать механизм взаиморасчётов с Ираном, позволяющий обходить санкции США. И тоже что-то пошло не так. При этом, на протяжение целого года после выхода американцев из соглашения, уже будучи под санкциями, Тегеран продолжал выполнять свои обязательства. И ультиматум европейцам появился ровно в годовщину ядерного демарша США. Новыми заявлениями Ирана теперь обеспокоена вся Европа. Но призывы вернуться к выполнению СВПД звучат почему-то исключительно в сторону Тегерана. А взамен - снова одни лишь обещания.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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