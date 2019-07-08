Кровавый фестиваль: во время забега в Испании быки забодали туристов

Праздник Сан-Фермин обернулся трагедией

Число пострадавших во время праздника Сан-Фермин в Испании выросло до десяти человек. Среди получивших травмы не только испанцы, но и американские туристы. Об этом сообщает Красный Крест.

В испанском городе Памплона минувшие три дня проходили ежегодные забеги с быками. Эта забава имеет древние исторические корни, и местные жители традицию старательно поддерживают. И это несмотря на то, что состязание связано с немалым риском для здоровья и даже для жизни. Задача смельчаков заключается в том, чтобы пробежать в течение трёх минут перед 12 быками, которые несутся по узким городским улочкам, передает "ТВ Центр".

Кроме этого опасного развлечения, здесь проходит множество красочных шествий, концертов и детских праздников. Фестиваль в честь покровителя этой местности - святого Фермина - традиционно начинается в первых числах июля, длится около недели и привлекает множество иностранных туристов.

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