ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский министр назвал россиян "голью"

21:59
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Политик осмелел под фотоколлажом с Кремлем и танками ВСУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал жителей России "голью".

Это слово, означающее нищету и бедность, всплыло в перепалке министра с российским журналистом Александром Коцем под фотоколлажом с Кремлем и танками ВСУ, опубликованном на странице Омеляна в соцсетях. 

Коц поинтересовался у главы министрества, почему украинце едут на танке, а не на Гиперлупе (проекте вакуумного поезда - прим.ред.).

"Если на Украине цель – Гиперлуп, то в вашей Раше – уличные нужники на домашние туалеты поменять и 50% великорусских вторую пару обуви купить. Голь", - написал Омелян в Facebook.

Коц в ответ предложил украинскому министру отремонтировать дороги перед "дальним походом" и поставить вдоль нужники. "На обратном пути пригодятся", - написал российский журналист в комментарии.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Бездомная женщина
Бездомная женщина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.