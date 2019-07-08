Украинский министр назвал россиян "голью"

Политик осмелел под фотоколлажом с Кремлем и танками ВСУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал жителей России "голью".

Это слово, означающее нищету и бедность, всплыло в перепалке министра с российским журналистом Александром Коцем под фотоколлажом с Кремлем и танками ВСУ, опубликованном на странице Омеляна в соцсетях.

Коц поинтересовался у главы министрества, почему украинце едут на танке, а не на Гиперлупе (проекте вакуумного поезда - прим.ред.).

"Если на Украине цель – Гиперлуп, то в вашей Раше – уличные нужники на домашние туалеты поменять и 50% великорусских вторую пару обуви купить. Голь", - написал Омелян в Facebook.

Коц в ответ предложил украинскому министру отремонтировать дороги перед "дальним походом" и поставить вдоль нужники. "На обратном пути пригодятся", - написал российский журналист в комментарии.