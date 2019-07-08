Российские туристы передумали ехать в Грузию

Люди массово отменяют брони после скандала с грузинским журналистом, который обматерил Владимира Путина

Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина. Как заявил в Facebook глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, туристы перестали выходить на связь после инцидента.

Алавердашвили пояснил, что 2019 год начался для туристического сектора непросто. В мае-июне ситуация улучшилась, однако затем случился скандал с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Представители туристического сектора приложили большие усилия, чтобы убедить людей приехать отдыхать в Грузию, несмотря на сложившуюся ситуацию.

"Мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони", - сообщил он, комментируя обострение отношений между Россией и Грузией из-за заявления журналиста телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.

Ранее Габунию отстранили от работы на два месяца за нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на скандал, назвав журналиста "мразью и подонком".

Тем временем, как пишут грузинские СМИ, в Тбилиси перед зданием телекомпании "Рустави-2" проходит акция протеста возмущенных поведением журналиста.

В понедельник в России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Ограничения на полёты - мера временная и вынужденная, предпринятая ради безопасности наших граждан. Но этим Москва может и не ограничиться – в понедельник депутаты Госдумы заговорили о возможной отмене поставок в Россию грузинского вина и воды, а также приостановке денежных переводов.

Подробнее об этом смотрите в репортаже ТВЦ:

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