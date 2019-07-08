Российский депутат разглядел бомбежку Донбасса из космоса (видео)

Елена Серова с борта МКС увидела, что бомбы летели со стороны расположения украинской армии

Российский космонавт и депутат Елена Серова заявила, что наблюдала, как украинская армия вела обстрел Донбасса, находясь на МКС в 2014 году. Об этом она заявила на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. Они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины", - сообщила она.

По ее словам, Украина "голословно обвиняет Россию", но совершает геноцид против собственного населения. Видеозапись выступления Серовой опубликована на официальном канале Парламентской ассамблеи.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Серова объяснила, что "вспышки, всполохи и молнии" на востоке Украины видели и другие космонавты МКС. По ее словам, особенно хорошо видно было происходящее в ночное время.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен