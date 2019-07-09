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В Вашингтоне затопило резиденцию Трампа (видео)

08:14
  • вторник
  • 09 июля 2019

На востоке США не утихают дожди

Проливные дожди стали причиной масштабных подтоплений на восточном побережье США. В эпицентре шторма оказалась столица. В Вашингтоне затопило десятки улиц, на дорогах образовались пробки, сооб

Ливневая канализация не справлялась с таким количеством осадков. Водители, чтобы спастись от разгула стихии, были вынуждены перебираться на крыши автомобилей. Некоторым пришлось добираться до безопасных мест вплавь, отмечает "Газета.Ru".

Вода попала даже в подвальные помещения и офисы Белого дома. Журналисты пресс-пула президента США выложили в соцсети кадры, на которых видно, что их рабочие места также подтоплены. Непогода нарушила работу метро. На некоторых станциях с потолка обрушились настоящие водопады.

На юге Вашингтона было приостановлено железнодорожное сообщение. Несколько тысяч потребителей остались без электричества. Сейчас коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия наводнения.

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