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В древней цитадели Алеппо исполнили суфийский танец

08:21
  • вторник
  • 09 июля 2019

Он зародился еще в глубокой древности

В древней цитадели сирийского Алеппо впервые после окончания боевых действий состоялся концерт классический музыки. Один из главных номеров программы - традиционный суфийский танец. Он появился в 13-м веке и сначала считался храмовым ритуалом. Танцоры делают около 100 оборотов в минуту, передает "ТВ Центр".

На сцене также выступили народные ансамбли. Они исполнили композиции на национальных музыкальных инструментах.  А у подножья цитадели прошла ночная ярмарка. Среди  популярных товаров - знаменитые восточные ковры. Технология их создания, как и конструкции станков, не меняются  столетиями.

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