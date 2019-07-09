В древней цитадели Алеппо исполнили суфийский танец

Он зародился еще в глубокой древности

В древней цитадели сирийского Алеппо впервые после окончания боевых действий состоялся концерт классический музыки. Один из главных номеров программы - традиционный суфийский танец. Он появился в 13-м веке и сначала считался храмовым ритуалом. Танцоры делают около 100 оборотов в минуту, передает "ТВ Центр".

На сцене также выступили народные ансамбли. Они исполнили композиции на национальных музыкальных инструментах. А у подножья цитадели прошла ночная ярмарка. Среди популярных товаров - знаменитые восточные ковры. Технология их создания, как и конструкции станков, не меняются столетиями.