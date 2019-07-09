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На Камчатке летчики экстренно выпрыгнули с самолета

08:37
  • вторник
  • 09 июля 2019

Это прошло в рамках учений

Удачное приводнение. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке отработали аварийное покидание самолета и прыжки с парашютом на воду. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это наиболее сложное упражнение в курсе подготовки экипажей. Учебно-тренировочные прыжки проводились с вертолета Ми-8ПМТШ на высоте 900 метров. В ходе учений летчики совершенствовали технику приводнения и использование индивидуальных аварийно-спасательных средств.

Свои умения показали пять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 и истребителей МиГ-31.

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