На Камчатке летчики экстренно выпрыгнули с самолета

Это прошло в рамках учений

Удачное приводнение. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке отработали аварийное покидание самолета и прыжки с парашютом на воду. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это наиболее сложное упражнение в курсе подготовки экипажей. Учебно-тренировочные прыжки проводились с вертолета Ми-8ПМТШ на высоте 900 метров. В ходе учений летчики совершенствовали технику приводнения и использование индивидуальных аварийно-спасательных средств.

Свои умения показали пять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 и истребителей МиГ-31.