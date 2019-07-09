Что потеряет Грузия из-за протестов

Отношения Москвы и Тбилиси обсудили в программе "События. 25-й час"

В чем причина протестов, прокатившихся по Грузии? Удастся ли оппозиционерам добиться желаемого с помощью антироссийской кампании? И как конфликт с нашей страной отразится на грузинской экономике?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Если бы нас врагами называли оппозиционеры, а грузинская власть вела себя достаточно умеренно, это было бы полбеды", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.