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Что потеряет Грузия из-за протестов

09:10
  • вторник
  • 09 июля 2019

Отношения Москвы и Тбилиси обсудили в программе "События. 25-й час"

В чем причина протестов, прокатившихся по Грузии? Удастся ли оппозиционерам добиться желаемого с помощью антироссийской кампании? И как конфликт с нашей страной отразится на грузинской экономике?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Если бы нас врагами называли оппозиционеры, а грузинская власть вела себя достаточно умеренно, это было бы полбеды", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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