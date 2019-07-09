"Не суйтесь": Малахова разнесли после призыва к Зеленскому

Наладить мост дружбы не вышло

Телеведущий Андрей Малахов, который должен был провести телемост межу Москвой и Киевом, обратился к украинскому президенту с призывом защитить журналистов.

"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей", - говорит Малахов на видео, опубликованном в Instagram.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все возможное для того, чтобы журналисты не пострадали.

"Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, - показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", - сказал Малахов, добавив, что он хотел "сделать праздник улыбок и счастья".

После этого обращения на Малахова набросились украинские интернет-пользователи, которые посоветовали ему держаться подальше от политики и высказались против телемоста.

- Лучше обратитесь к своему президенту пусть завязывает.

- У нас умирают люди уже пять лет! Пусть Путин уберет свои танки из Донбасса.

- Крым верните.

- Андрей, хватит пиариться. И не суйтесь не в свою сферу.

Напомним, 12 июля телеканалы "Россия 1" и NewsOne планировали провести телемост "Надо поговорить" без участия "политиков и одиозных пропагандистов". Ведущими должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель.

8 июля украинский телеканал отказался от этой затеи из-за угроз, поступивших в адрес журналистов и их родных. Союз журналистов Украины и премьер-министр страны Владимир Гройсман призвали NewsOne отказаться от телемоста. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тоже выступили против этого шоу.