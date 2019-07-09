Когда в США наступит дефолт

Аналитики предупредили о риске дефолта в сентябре 2019 года

Дефицит бюджета США за девять месяцев финансового 2019 года достиг почти 750 миллиардов долларов и уже в сентябре страну может ждать дефолт. Таковы итоги доклада, который опубликовал Центр двухпартийной политики

Осенью правительство США будет не в состоянии оплачивать обязательства своевременно и в полном объеме, отмечают эксперты. В конце этого года бюджетный дефицит может превысить один триллион долларов, пишет ТАСС.

"Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — это повышение потолка госдолга в ближайшие недели", — приводит "Известия" слова экономиста Шая Акабаса.

В настоящее время государственный долг США составляет 22 триллиона долларов. При этом за время президентства Дональда Трампа он увеличился более чем на два триллиона.