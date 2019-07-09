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Муж башкирской кассирши проиграл украденные миллионы и отправился на ТВ

09:10
  • вторник
  • 09 июля 2019

Он хочет спасти супругу

Муж кассирши Луизы Хайруллиной, которая похитила 23 миллиона рублей из Россельхозбанка в башкирском Салавате, проиграл все деньги в азартные игры.  
Появилось видео задержания башкирской кассирши

"Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. 

По словам источника, мужчина не хочет, чтобы его жена попала в тюрьму. 35-летняя Луиза Хайруллина сейчас находится в одиночной камере в СИЗО. Никаких жалоб от нее не поступало. 

Напомним, 27 мая сотрудница Россельхозбанка украла деньги и вместе с мужем и двумя малолетними детьми сбежала из Салавата. Хайруллина пыталась запутать правоохранительные органы, публикуя в соцсети фото и видео из разных городов и стран. Ее задержали 4 июля на съемной квартире в Казани, денег при ней не было. 

Видео: задержание башкирской кассирши 

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