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Принца Чарльза уличили в пренебрежении к сыну Кейт Миддлтон

09:49
  • вторник
  • 09 июля 2019

Дедушку выдал цветок

Герцог и герцогиня Сассекские крестили своего первенца Арчи. На таинство были приглашены только самые близкие. Позже поклонникам королевской семьи показали фото с мероприятия, опубликовав их в соцсети.
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Народ внимательно рассмотрел снимки и был удивлен видом принца Чарльза. Дедушка Арчи украсил свой костюм розовой гвоздикой, которая символизирует "вечную любовь". Цветок был специально привезен с территории его загородного дома Хайгроув Хаус.

Примечательно, что Чарльз предпочел отказаться от ношения гвоздики на крещении первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джорджа. Люди сочли это пренебрежением по отношению к сыну герцога Кембриджского. "Он же явно намекает, что симпатизирует Гарри и Меган", "Чарльз поставил Арчи выше Джорджа", "Почему Чарльз не показывал "вечную любовь" к Джорджу?" - возмутились фанаты Кейт и Уильяма.

Однако в Сети нашли логическое объяснение отсутствию цветка - Джордж был крещен 23 октября, в это время гвоздики не цветут, пишет Daily Express.

Напомним, Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор крещен в Виндзоре 6 июля. Церемония была приватной, на ней присутствовали только родители, бабушки и дедушка малыша, а также его тетя с дядей.

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