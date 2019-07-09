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Как мошенники выводят деньги со счетов россиян

09:57
  • вторник
  • 09 июля 2019

Россиян упрекнули в беспечности

Стали известны основные способы похищения денег со счетов россиян. Согласно докладу, представленному экспертами Центробанка, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств из-за своей небрежности и низкой киберграмотности (почти 60%).

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"Схема примерно одинаковая: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, которые предлагают услуги, или представителями службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность", - пишет "Известия".

Получив от клиентов их личные данные, мошенники затем выводят все средства со счетов. Еще 27% теряют сбережения из-за потери гаджета, на третьем месте — кража.

Специалисты советуют повышать киберграмотность населения. Иначе случаев мошенничества будет становиться только больше.

На прошлой неделе сообщалось о новой схеме мошенничества с банковскими картами. По данным ЦБ, лазейка основана на несовершенстве сценариев обработки переводов средств с карты на карту через банкомат.

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