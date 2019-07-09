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Мать разрушила отношения Шейк и Купера

09:42
  • вторник
  • 09 июля 2019

Актер оказался перед тяжелым выбором

Поклонники и журналисты продолжают гадать, почему модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет совместной жизни. По последней версии, причиной разрыва стала мать голливудской звезды. 
Между Шейк и Купером разгорается война из-за маленькой дочери

Иностранные СМИ пишут, что у Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе. По слухам, набожная итало-американка не отличается покладистым характером. Актеру пришлось выбирать между Шейк и мамой, в результате чего русская супермодель вместе с дочкой Леей уехали в Нью-Йорк. 

Это не единственная версия расставания Шейк и Купера. По некоторым данным, голливудский актер, который не отличается особенным постоянством, отказался жениться на матери своего ребенка. Не исключается также, что Купер закрутил роман с певицей Леди Гагой во время съемок фильма "Звезда родилась". Это предположение не лишено оснований, так как раньше актер заводил отношения с двумя своими партнершами по съемкам - Рене Зеллвегер и Зои Салданой. 

Слухи о расставании Бредли Купера и Ирины Шейк появились в мае. Поговаривают, что пару ожидает изнурительный судебный процесс по поводу прав на воспитание дочери.

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