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"Шалунья": Любовь Толкалина показала откровенные фото

10:21
  • вторник
  • 09 июля 2019

Ветер поиграл с ее платьем

41-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина удивила поклонников провокационными снимками, сделанными в курортном поселке Нида на Куршской косе в Литве.

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Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского устроила фотосессию в длинном платье с разрезом до талии. На одном снимке Толкалина позирует на пригорке, а на другом - на берегу Балтийского моря. 

Ветер раздувает полы шелкового платья, полностью обнажая нижнюю часть актрисы. На одном из фото артистке пришлось прикрыть свои прелести сердечком, чтобы ее не обвинили в излишнем эротизме. Не исключено, что Любовь Толкалина вышла на берег без нижнего белья. 

Пост в Instagram собрал более 16 тысяч отметок "Нравится". Интернет-пользователи наперебой принялись комментировать шикарную фигуру Толкалиной. 

- Ну вот, впервые сердце мешает

- А где можно увидеть картину без ретуши?

- Шалунья

- Бес в ребро

- Ноги стремятся к бесконечности

- Богиня! 

Отметим, что Любовь Толкалина часто выкладывает в соцсети откровенные фотографии. Такой эпатаж нравится не всем, но большинство подписчиков довольно. 

Напомним, Толкалина и Кончаловский, у которых в 2001 году родилась дочка, официально объявили о расставании два года назад. По слухам, актриса закрутила роман с телевизионным ведущим Джоном Уорреном.

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