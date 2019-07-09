"Шалунья": Любовь Толкалина показала откровенные фото

Ветер поиграл с ее платьем

41-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина удивила поклонников провокационными снимками, сделанными в курортном поселке Нида на Куршской косе в Литве.

Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского устроила фотосессию в длинном платье с разрезом до талии. На одном снимке Толкалина позирует на пригорке, а на другом - на берегу Балтийского моря.

Ветер раздувает полы шелкового платья, полностью обнажая нижнюю часть актрисы. На одном из фото артистке пришлось прикрыть свои прелести сердечком, чтобы ее не обвинили в излишнем эротизме. Не исключено, что Любовь Толкалина вышла на берег без нижнего белья.

Пост в Instagram собрал более 16 тысяч отметок "Нравится". Интернет-пользователи наперебой принялись комментировать шикарную фигуру Толкалиной.

- Ну вот, впервые сердце мешает

- А где можно увидеть картину без ретуши?

- Шалунья

- Бес в ребро

- Ноги стремятся к бесконечности

- Богиня!

Отметим, что Любовь Толкалина часто выкладывает в соцсети откровенные фотографии. Такой эпатаж нравится не всем, но большинство подписчиков довольно.

Напомним, Толкалина и Кончаловский, у которых в 2001 году родилась дочка, официально объявили о расставании два года назад. По слухам, актриса закрутила роман с телевизионным ведущим Джоном Уорреном.