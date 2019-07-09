"Шалунья": Любовь Толкалина показала откровенные фото

Ветер поиграл с ее платьем
41-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина удивила поклонников провокационными снимками, сделанными в курортном поселке Нида на Куршской косе в Литве.
Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского устроила фотосессию в длинном платье с разрезом до талии. На одном снимке Толкалина позирует на пригорке, а на другом - на берегу Балтийского моря.
Ветер раздувает полы шелкового платья, полностью обнажая нижнюю часть актрисы. На одном из фото артистке пришлось прикрыть свои прелести сердечком, чтобы ее не обвинили в излишнем эротизме. Не исключено, что Любовь Толкалина вышла на берег без нижнего белья.
Пост в Instagram собрал более 16 тысяч отметок "Нравится". Интернет-пользователи наперебой принялись комментировать шикарную фигуру Толкалиной.
- Ну вот, впервые сердце мешает
- А где можно увидеть картину без ретуши?
- Шалунья
- Бес в ребро
- Ноги стремятся к бесконечности
- Богиня!
Отметим, что Любовь Толкалина часто выкладывает в соцсети откровенные фотографии. Такой эпатаж нравится не всем, но большинство подписчиков довольно.
Напомним, Толкалина и Кончаловский, у которых в 2001 году родилась дочка, официально объявили о расставании два года назад. По слухам, актриса закрутила роман с телевизионным ведущим Джоном Уорреном.