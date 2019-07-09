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NewsOne осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста

11:37
  • вторник
  • 09 июля 2019

Журналисты украинского канала жалуются на запугивание

Украина уже долгое время является одним из лидеров в мире по количеству случаев насилия в отношении работников СМИ. С таким заявлением выступило руководство телеканала NewsOne, которое планировало транслировать телемост с Россией. Акции протеста, которые продолжаются у здания редакции, расценили как запугивание журналистов, что, впрочем, для Украины уже давно - в порядке вещей. И всё это происходит на фоне очередного русофобского припадка во власти.

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Представители радикальных группировок с утра - снова собрались под окнами редакции телеканала NewsOne. Выкрикивают националистические лозунги, жгут файеры. Журналистов и руководство обвиняют в госизмене из-за попытки провести мирный диалог с Россией, передает "ТВ Центр". Телемост отменен, а страсти все кипят. Обращаться к действующей власти работникам канала приходится через социальные сети:

"Журналисты – это 4-я власть, которая в праве самостоятельно принимать решения о том, что делать, кому давать слово. Если это не противоречит украинскому и международному законодательству. Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет ещё не слишком поздно".

Владимир Зеленский на это предложение пока не отреагировал. Власти Украины продолжают с маниакальным упорством отрицать любую возможность диалога с Россией. Зато всячески потворствуют националистическим группировкам. Русофобская истерика продолжается и среди депутатов Верховной рады. Несостоявшийся телемост они называют чуть ли не основной угрозой национальной безопасности Украины.

Видимо, имеется в виду усердная работа по игнорированию проблемы - ведь без конструктивного диалога решить ничего не получится. Главная задача у депутатов - остаться в насиженных креслах. И продолжение русофобской политики - лишь средство уцепиться за власть. На этой волне вновь выплыл скандальный закон об исключительности украинского языка. Первый заместитель Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире программы с ироничным для ситуации названием "Свобода слова" буквально устроила истерику.

- Я думаю, что украинский язык - есть ценность для любого гражданина этого государства....

- А почему это вы по-украински не хотите разговаривать? Раз уж вы говорите, что понимаете.

- Я плохо говорю по-украински...

-А вот мы сейчас и посмотрим! Мы вас просим говорить по-украински. Будьте добры!

"Я не уверен, что это главная проблема украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать государственный язык надо. И развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовала предыдущая команда", - сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

А вот президент страны никаких проблем в дискриминационном законе о языке не видит. По его словам, все дело в так называемой "информационной войне" - на самом же деле, якобы разговаривать в повседневной жизни на русском никто не запрещает. Более того, теряющий рейтинги Зеленский вновь намекнул, что разрешит Донбассу говорить по-русски.

"Такая информационная была война, что нельзя говорить на русском языке. Думаю, что вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите. Я президент и я с вами говорю, как хочу! Правильно? Правильно! Если будет у дончан какая-то там специальная просьба что для них очень важно чтобы они могли там документы, например, заполнять на русском языке - я не вижу никакой проблемы!" – сказал он.

Столь громкие заявления многие украинцы поставили под сомнение. Удастся ли осуществить это обещание - большой вопрос. Особенно, если учесть, что Владимир Зеленский в ситуации с телемостом как раз предпочел встать на сторону националистического меньшинства.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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