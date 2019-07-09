Мэй защитила британского посла от нападок Трампа

Официальный Лондон поддерживает посла в США на фоне утечки писем с оскорблениями в адрес главы Белого дома

Новый виток скандала, который разгорелся между Вашингтоном и Лондоном. Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с послом Великобритании. Поводом для неприязни стали дипломатические телеграммы, где американский лидер назван неумелым и некомпетентным. Досталось от главы Белого дома и Терезе Мэй.

Свой день, а точнее очередное заявление в "Твиттере" глава Белого дома начал с "хороших новостей". Именно так Дональд Трамп назвал грядущую отставку британского премьера Терезы Мэй.

"Я очень критически относился к тому, как Великобритания и премьер Тереза Мэй вели себя в ситуации с Brexit. Какой беспорядок она и её представители создали. Я сказал ей, как это должно было быть сделано, но она решила пойти другим путём", - отметил он.

Ситуация с "Брекзитом" – скорее, повод "уколоть" британского премьера язвительным твитом. Что по-настоящему должно было возмутить Трампа, так это недавнее заявление с Даунинг-стрит. Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, вокруг которого на днях разразился скандал. В распоряжении журналистов британской Daily Mail оказались письма дипломата своему руководству в Лондон. В них сэр Дэррок явно не стеснялся в выражениях, называя Трампа "неумелым", "неуклюжим" и "некомпетентным". В другой депеше он рекомендовал общаться с американским президентом "очень просто и даже туповато". Чтобы понятней было. А еще сравнил хозяина овального кабинета с Терминатором, который умеет "выходить из огня потрепанным, но целым".

Сам глава США отреагировал на утечку непривычно сдержанно. Вспомнить хотя бы недавний "обмен любезностями" с иранским лидером. Когда Хасан Роухани обвинил администрацию Белого дома в умственной отсталости, Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую республику. На этот раз обошелся пренебрежительным заявлением в адрес британского посла. Но все же добавил, что больше не будет иметь с ним - даже не вспомнив имени - дел.

В британском МИД подлинность депеш, которые стали достоянием общественности, отрицать не стали. И даже вроде как начали внутренне расследование по факту утечки. При этом глава внешнеполитического ведомства поспешил заверить Вашингтон: мол, все это - личная позиция британского посла, но никак не британского правительства. Впрочем, другого Джереми Хант сказать и не мог. Он один из претендентов на пост премьер-министра. Вот и приходится заискивать перед западными патронами.

"Мы продолжаем считать администрацию США под руководством президента Трампа не только высокоэффективной, но и лучшим другом Соединённого Королевства на международной арене", - сказал он.

Дерзкие выпады в адрес американского президента осудил и глава Партии брекзита. Найджел Фарадж назвал посла Великобритании в США неподходящим человеком на эту должность. Кстати именно брекзитёра Фарраджа Дональд Трамп хотел видеть на этом посту. Однако британское правительство подумало-подумало и отправило в Вашингтон Кима Дэррока. Полномочия посла истекают в конце этого года. Но, вполне возможно, история с утечкой заставит Форин-офис задуматься о преемнике уже в ближайшее время.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".