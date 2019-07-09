Мадуро начал переговоры с оппозицией

Стороны проводили встречу пять часов

На Барбадосе начались переговоры правительства Венесуэлы и оппозиции. Они проходят при посредничестве Норвегии. Первые итоги подвёл президент Николас Мадуро. Он выступил в Каракасе с обращением к жителям. И заявил, что процесс обнадёживает, в целом настрой оптимистичный, передает "ТВ Центр".

По словам лидера Боливарианской республики, беседа двух делегаций продолжалась пять часов и если стороны продолжат общаться по повестке, без вмешательства США, достигнут соглашений во благо Венесуэлы.

На переговорах обсуждают сразу несколько тем, которые касаются экономической, политической, культурной и социальной сфер жизни страны.