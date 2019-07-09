В Екатеринбурге обсуждают развитие цифрового пространства

Свои делегации на форум направили 40 стран

Развитие цифрового пространства обсуждают во вторник в Екатеринбурге на международной промышленной выставке "Иннопром". Там же состоится и глобальный саммит по производству и индустриализации. Как ожидается, в его работе примет участие Владимир Путин.

"Иннопром" за 10 лет превратился, пожалуй, в главную индустриальную и экспертную площадку в России. Сотни стендов, демонстрирующих новейшие и прорывные технологии, передает "ТВ Центр".

Искусственный интеллект, новейшие станки, разработки молодых ученых, многие из которых уже внедряются. 8 из 10 посетителей - специалисты промышленных предприятий со всего света. Эта выставка - место обмена идеями.

Под одной крышей с ней проходит второй Глобальный саммит по производству и индустриализации. Пленарные сессии, дискуссии, круглые столы.

Почти три тысячи делегатов из 40 стран. Одной из тем в этом году стали природоподобные технологии, с помощью которых можно будет наладить баланс между био- и техносферой. Индустрия, промышленность должны быть в согласии с природой.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".