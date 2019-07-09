Как найти работу мечты?

Участникам форума "Территория смыслов" рассказали о профессиях будущего

Какие профессии будут наиболее востребованы через несколько лет? Об этом говорили участники Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов", который проходит в Подмосковье, передает "ТВ Центр".

На площадке лектория "Я - профессионал" они делились опытом, полученным на студенческих олимпиадах и стажировках, обсуждали с экспертами, как строить карьеру, максимально используя свои навыки и знания. И получали вполне конкретные советы по трудоустройству.