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Как найти работу мечты?

12:04
  • вторник
  • 09 июля 2019

Участникам форума "Территория смыслов" рассказали о профессиях будущего

Какие профессии будут наиболее востребованы через несколько лет? Об этом говорили участники Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов", который проходит в Подмосковье, передает "ТВ Центр".

На площадке лектория "Я - профессионал" они делились опытом, полученным на студенческих олимпиадах и стажировках, обсуждали с экспертами, как строить карьеру, максимально используя свои навыки и знания. И получали вполне конкретные советы по трудоустройству.

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