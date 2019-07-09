В воде на российских прилавках нашли токсичные элементы

Проверку прошли семь брендов

Специалисты "Росконтроля" проверили питьевую негазированную воду семи марок: "ВкусВилл", Vittel, "Святой источник", "Сенежская", "Архыз", "Волжанка" и "Волна Байкала".

Все образцы, как выяснилось, соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям.

Ближе всех к идеалу оказалась вода "Сенежская". В ней обнаружили токсичный элемент литий, однако в допустимом количестве.

Хороший результат показала продукция от "ВкусВилл". Впрочем, в этой воде относительно мало фтора и много нитратов. Последнее обстоятельство характерно для родниковой воды, которой образец, собственно, и является.

Производимая во Франции вода Vittel, как сообщается на сайте "Росконтроля", содержит относительно много кальция и магния, имеет довольно высокую жесткость и общую минерализацию. При этом в ней недостаточно фтора и сульфатов. Такая вода оставляет накипь на нагревательных элементах чайника. Кроме того, в образце нашли токсичные элементы - стронций и литий. В отличие от "Сенежской", в этой воде количество лития выше допустимых значений.

В "Архызе", "Волжанке" и "Святом источнике" не хватает фтора, а в "Волне Байкала" превышено содержание бикарбонатов. Продукт также не соответствует нормам по содержанию фтора, магния, кальция и жесткости.

"Если в воде мало солей жесткости (магния и кальция), то постоянное потребление такой воды признано фактором риска в отношении болезней сердца и сосудов. Если кальция слишком много, то, есть данные, что такая вода может приводить к мочекаменной болезни. Стоит отметить, что от содержания кальция зависит не только физиологическая полноценность, но и вкус воды", - заявил научный консультант "Росконтроля" Андрей Мосов.