Путин раскрыл замысел керченской авантюры Порошенко

Провокация не удалась

Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, с какой целью экс-глава Украины Петр Порошенко хотел использовать вооруженный инцидент в Керченском проливе.

Российский лидер заявил в интервью американцу, что в ноябре 2018 года Порошенко намеренно отправил украинские корабли в Керченский пролив, чтобы усилить напряжение между Москвой и Киевом и тем самым удержать власть перед президентскими выборами в стране.

"Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы", - сказал Путин.

Это интервью вошло в документальный фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", который покажут в России 19 июля. Авторы фильма, с их слов, пытались разобраться в причинах кризиса на Украине и поспособствовать установлению мира на Донбассе.

Напомним, осенью прошлого года два артиллерийских катера и буксир Военно-морских сил Украины попытались пройти через Керченский пролив. Моряки не выходили на связь и игнорировали требования российских пограничников об остановке. В итоге сотрудники Пограничной службы ФСБ России с применением оружия перехватили украинские корабли. Во время инцидента пострадали несколько украинцев. Все 24 украинских моряка были арестованы. Украина, а также страны-члены Евросоюза и НАТО осудили Россию за применение силы. По мнению российской стороны, украинские корабли нарушили правила прохождения территориальных вод России.