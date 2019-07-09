Мстительная Джоли объявила войну вернувшемуся к Энистон Питту

Актриса задумала коварную месть

Анджелина Джоли затаила обиду на Брэда Питта после его возвращения к Дженнифер Энистон. Звезда "Малефисенты" намерена отомстить мужу.

Энджи задерживает развод на месяцы, хоть супруги и решили все спорные вопросы. У Джоли то и дело возникают новые требования.

"Это как игра для нее, но Брэд больше не хочет терпеть капризы. До сих пор он был очень терпелив. Требования Анджелины Джоли раздражают Брэда до предела", - рассказал изданию ОК! знакомый Питта, пожелавший остаться неназванным.

Друг актера считает, что Джоли взбешена тем, что Питт слишком быстро пришел в себя после их расставания, и объявила мужу войну. "Это ее способ отомстить", - убежден инсайдер.

Кроме того, так Анджелина намеренно препятствует возвращению Брэда к Дженнифер Энистон. Бывшие супруги сильно сблизились в последнее время, что заметила Джоли. Однако пока Брэд официально женат, он не может открыто заявить о новых отношениях.

"Это означает, что война может продлиться как минимум до 31 декабря. Только тогда будут продолжены переговоры о дальнейшем процессе", - утверждает знакомый Питта.

Между тем газета The Sun пишет, что Брэд поручил своим адвокатам установить для Энджи крайний срок подписания развода, если актриса и дальше будет затягивать процесс, ее оштрафуют. Суд длится уже несколько лет и Питт истощен бесконечными претензиями бывшей жены.