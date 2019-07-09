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Больная раком Лайма Вайкуле пришла к Корчевникову

12:23
  • вторник
  • 09 июля 2019

О ее болезни знал только один человек

65-летняя советская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о том, как онкологическое заболевание изменило ее жизнь.
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По словам артистки, она не верила, что сможет победить рак молочной железы, поскольку прогнозы врачей были не самыми оптимистичными. Ее шансы на выздоровление не превышали 20 из 100%. 

"Говорить о том, что я победила болезнь - неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала, мне нужно еще что-то сделать и понять. Моей заслуги нет, я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и все живое", - рассказала Вайкуле в программе "Судьба человека".

Единственным человеком, которому артистка рассказала о своей болезни, оказался ее гражданский муж Андрей Латковский. Они познакомились в 1970 году, но до сих пор не поженились. 

Лайма Вайкуле сделала два аборта. В 2010 году певица пыталась забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, однако потеряла ребенка. После этого народная артистка Латвии неоднократно советовала девушкам не делать аборт. Когда ведущий программы Борис Корчевников спросил ее о детях, артистка сказала: "Были в онкологии, теперь в гинекологию? Я считаю, что каждому свое. Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать". 

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