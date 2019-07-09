Больная раком Лайма Вайкуле пришла к Корчевникову

О ее болезни знал только один человек

65-летняя советская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о том, как онкологическое заболевание изменило ее жизнь.

По словам артистки, она не верила, что сможет победить рак молочной железы, поскольку прогнозы врачей были не самыми оптимистичными. Ее шансы на выздоровление не превышали 20 из 100%.

"Говорить о том, что я победила болезнь - неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала, мне нужно еще что-то сделать и понять. Моей заслуги нет, я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и все живое", - рассказала Вайкуле в программе "Судьба человека".

Единственным человеком, которому артистка рассказала о своей болезни, оказался ее гражданский муж Андрей Латковский. Они познакомились в 1970 году, но до сих пор не поженились.

Лайма Вайкуле сделала два аборта. В 2010 году певица пыталась забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, однако потеряла ребенка. После этого народная артистка Латвии неоднократно советовала девушкам не делать аборт. Когда ведущий программы Борис Корчевников спросил ее о детях, артистка сказала: "Были в онкологии, теперь в гинекологию? Я считаю, что каждому свое. Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать".