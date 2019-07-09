В бургерах из "Макдоналдса" и KFC нашли антибиотики

Роскачество проверило бургеры в популярных сетевых заведениях

Специалисты Роскачества проверили популярные бургеры на содержание самых распространенных антибиотиков. Пробы брались из 11 известных сетевых ресторанов фаст-фуда.

Согласно выводам, опубликованным на официальном сайте организации, следы антибиотиков были обнаружены в пяти бургерах. В частности, вещества есть в "Биг Маке" (ресторан "Макдоналдс"), "Шефбургере " (KFC) и "Классическом" (BB&Burgers).

Между тем в Роскачестве особо отмечают, что содержание антибиотиков в этой продукции крайне низкое – это свидетельствует высоком качестве закупаемого сырья.

Также в рамках проверки была измерена энергетическая ценность каждого бургера. Самым калорийным оказался "Классика" из Black Star Burger – почти 750 ккал.

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