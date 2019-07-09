В Москве с начала года построено 9 детсадов и 5 школ

Всего строители сдали 26 соцобъектов

С начала года в столице введено в эксплуатацию 26 объектов социальной инфраструктуры, сообщили ТВЦ.RU в столичном департаменте градостроительной политики Москвы.

Как рассказал глава департамента Сергей Левкин, с начала 2019 гола были построены девять детских садов, пять школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять объектов спорта, один досуговый объект и четыре культовых объекта. Общая площадь составила почти 145 тысяч квадратных метров.

Всего же за первые полгода в столице были введены в строй 211 различных объектов недвижимости общей площадью более 5,5 миллиона квадратных метров. За первое полугодие 2018 года строители сдали 2,24 миллиона кв. м.