Путин подарил щенка ретривера мальчику-аутисту

Ребенок очень хотел доброго друга

Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику. Об этом 12-летний Арсений просил в письме, которое отправил президенту в начале года.

В письме Путина мальчик, страдающий аутизмом, попросил подарить ему щенка, чтобы у него "был добрый друг": "Я верю, чудеса сбываются. Спасибо!"

Письмо Арсения не осталось без ответа. Подарок президента передала ему министр образования Красноярского края. Светлана Маковская приехала с милым щенком в центр "Необыкновенный ребенок", где мальчик проходит реабилитацию.

На видеокадрах, которые появились в интернете, видно, что Арсений подарку обрадовался. Он погладил щенка, а потом и вовсе прижался к нему щекой.