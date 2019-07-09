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Путин подарил щенка ретривера мальчику-аутисту

13:05
  • вторник
  • 09 июля 2019

Ребенок очень хотел доброго друга

Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику. Об этом 12-летний Арсений просил в письме, которое отправил президенту в начале года.

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В письме Путина мальчик, страдающий аутизмом, попросил подарить ему щенка, чтобы у него "был добрый друг": "Я верю, чудеса сбываются. Спасибо!"

Письмо Арсения не осталось без ответа. Подарок президента передала ему министр образования Красноярского края. Светлана Маковская приехала с милым щенком в центр "Необыкновенный ребенок", где мальчик проходит реабилитацию.

На видеокадрах, которые появились в интернете, видно, что Арсений подарку обрадовался. Он погладил щенка, а потом и вовсе прижался к нему щекой.

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