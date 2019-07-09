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Малахова призвали провести телемост с Киевом без украинских журналистов

12:58
  • вторник
  • 09 июля 2019

Его призыв к Зеленскому не остался без ответа

Член совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что российские журналисты могут провести телемост между Москвой и Киевом без помощи украинских коллег. 
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Вадим Манукян выразил уверенность в том, что многие общественные и культурные деятели на Украине согласятся принять участие в телемосте с помощью Skype. Для этого им не нужно приходить в студию украинского телеканала и подвергаться нападкам со стороны радикалов. 

"Эту передачу в любом случае будут смотреть миллионы украинцев, можете не сомневаться, - цитирует Манукяна портал Dni.ru. - На Вас лежит очень ответственная миссия. Я не знаю, кого редакторы пригласят для участия в студии, с кем будут связываться, но марку этого мероприятия нужно держать на самом высоком уровне".  

Вадим Манукян предложил пригласить на телемост руководителя киевского театра "Браво" Любовь Титаренко, которая, с его слов, не боится говорить правду о ситуации на Украине. "Она мужественная женщина. Именно с такими людьми в первую очередь нужно вести диалог и налаживать мосты. Пусть именно такие украинцы станут олицетворением современной Украины, а не те персонажи, которые по нашим шоу харчеваться ходят", - отметил эксперт в разговоре с ТВЦ.RU.

Ранее телеведущий Андрей Малахов, который должен был провести телемост межу Москвой и Киевом, призвал украинского лидера Владимира Зеленского защитить журналистов телеканала NewsOne, получивших угрозы от украинских радикалов. 

Напомним, 12 июля телеканалы "Россия 1" и NewsOne планировали провести телемост "Надо поговорить" без участия "политиков и одиозных пропагандистов". 8 июля украинский телеканал отказался от этой затеи после давления со стороны властей и общественности. 

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