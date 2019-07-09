Участок Сокольнической ветки метро закроют на неделю

В обычном режиме линия заработает утром в понедельник, 21 июля

Важная информация для пассажиров Сокольнической ветки метро - там на неделю закроют сразу 9 станций. Ограничения начнут действовать уже в эту субботу, передает "ТВ Центр".

Поезда не будут ходить от станции "Университет" - она временно станет конечной - до "Коммунарки". Для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы. Кроме того, горожан просят по возможности пользоваться соседними линиями и общественным транспортом.

Ограничения необходимы для продолжения строительства Большой кольцевой линии. Так, непосредственно под станцией "Проспект Вернадского" проложат левый перегонный тоннель.