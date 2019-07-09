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Сколько продержится ребенок в закрытой машине?

16:02
  • вторник
  • 09 июля 2019

Такой вопрос задали себе взрослые в разных странах мира и провели эксперимент

Испытать на себе духоту, а ещё мороз или зной решились добровольцы. Чтобы ещё раз наглядно показать: салон автомобиля за считанные минуты может превратиться в камеру смерти. Видео выложили в интернет.

Подобные истории происходят каждое лето. И часто заканчиваются трагически. Интернет наполнен социальными роликами, но родители по-прежнему оставляют детей в запертом автомобиле, салон которого в жару буквально превращается в душегубку. Максимальное наказание для нерадивых родителей в таких случаях — до года лишения свободы. Чаще всего они отделываются штрафами в 500 рублей, передает "ТВ Центр".

Даже 5-10 минут в закрытом автомобиле могут стать для ребенка последними, утверждают врачи. Через четверть часа салон машины нагревается до 70 градусов. В таких условиях тепловой удар обеспечен. Дети с их несформировавшейся системой терморегуляции переносят жару хуже, чем взрослые. Нарушения сердечного ритма, отек головного мозга и летальный исход - вот список страшных последствий.

Родители часто оправдывается тем, что отлучаются из машины на считанные минуты. Но практика показывает, что безопасного времени нет. Добровольцы на себе испытывали, что ощущает человек в закрытой машине на солнцепеке. Этот эксперимент проходил в разных городах мира. Результат везде один и тот же: здоровые взрослые люди не выдерживают в духоте и 10 минут. Дети смогут продержаться и не пострадать еще меньше.

Юлия Степина, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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Ребенок в закрытой машине
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