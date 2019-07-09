Когда отремонтируют площадь перед "Ленинкой"

Капремонт завершат до начала осени

Площадь перед Российской государственной библиотекой приведут в порядок к августу. Там идёт капитальный ремонт - первый за более чем полвека, передает "ТВ Центр".

У входа в "Ленинку" и с лестниц сняли гранит - его отвезут на склад, приведут в порядок и используют на других объектах города. А прежде чем положить новые ступеньки, основание под ними укрепляют. За десятилетия оно разрушилось, плиты буквально ходили ходуном.

Просто залить смесью ненадёжно, приходится менять конструкцию целиком, при этом сохраняя высоту и количество ступенек.