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Когда отремонтируют площадь перед "Ленинкой"

15:37
  • вторник
  • 09 июля 2019

Капремонт завершат до начала осени

Площадь перед Российской государственной библиотекой приведут в порядок к августу. Там идёт капитальный ремонт - первый за более чем полвека, передает "ТВ Центр".

У входа в "Ленинку" и с лестниц сняли гранит - его отвезут на склад, приведут в порядок и используют на других объектах города. А прежде чем положить новые ступеньки, основание под ними укрепляют. За десятилетия оно разрушилось, плиты буквально ходили ходуном.

Просто залить смесью ненадёжно, приходится менять конструкцию целиком, при этом сохраняя высоту и количество ступенек.

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Реконструкция площади перед Российской государственной библиотекой
Реконструкция площади перед Российской государственной библиотекой
Реконструкция площади перед Российской государственной библиотекой
Реконструкция площади перед Российской государственной библиотекой
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