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В Москве с начала года дополнительно подобрали 21 стартовую площадку по реновации

15:00
  • вторник
  • 09 июля 2019

Площадки находятся в семи столичных округах

21 стартовая площадка для строительства домов по программе реновации включена в дополнительный список с начала года. Об этом во вторник сообщили столичные власти, передает "ТВ Центр".

Разместились площадки в 7 столичных округах. Причём, если на востоке города задействован только один район - Перово, то на северо-востоке это Бабушкинский, Останкино, Лосиноостровский и Марфино.

Ознакомиться с полным списком районов можно на сайте стройкомплекса. Напомним, в начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства утвердил шесть новых стартовых площадок. А в целом по городу сейчас идёт переселение 68 старых домов, в которых проживают более 12 тысяч человек.

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