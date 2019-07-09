ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кучере влетело за рожденного в США сына

13:35
  • вторник
  • 09 июля 2019

Он вывез семью в Майами

44-летний актер и телеведущий Оскар Кучера в пятый раз стал отцом. Его жена Юлия родила мальчика в американской клинике.  

"Полиция нравов": Ксению Собчак взбесила критика в адрес сына
"Неожиданно налетели": сына Галкина и Пугачевой напугали поклонники
Краско стыдно за умершего от алкоголя сына

9 июля Оскар Кучера выложил в Instagram фото своей супруги. Юлия сидит на кровати в нижнем белье, а на животе у нее написано по-английски: "Загрузка завершена". Через несколько часов телеведущий сообщил, что у них родился мальчик. 

Пару поздравили певец Денис Клявер, юморист Гарик Харламов, певица Саша Савельева, балерина Анастасия Волочкова, а также телеведущая Лера Кудрявцева. "Ура! Оскарина, поздравляю от всей души! Ух, блин, Юляшу поцелуй за меня", - написала она. 

- Хвала родителям! Мирного неба, нежных улыбок, счастья!

- Растите счастливыми!

- Мужчина, который сделал сына - бессмертный

- Здоровья малышу и маме! Папе побольше интересной, прибыльной работы и терпения!

Некоторые подписчики выразили недовольство тем, что Оскар и Юлия рожали в элитной клинике в Майами. Ранее Кучера объяснил, что они с семьей поехали в США, чтобы родить ребенка и дать детям возможность отдохнуть. "Стыдно ли быть русским? - написал недавно телеведущий. - Мне нет, я всегда гордился и Россией, и Москвой, и своей к ним принадлежностью. И всегда удивлялся людям, которые скрывают свою русскость". 

- Настоящий патриот, который гордится Россией! Рожают в Штатах

- А вы поэтому рожать поехали в США, что такие патриоты?

- Не попахивает ли это лицемерием?

- Горжусь что русская, но что-то в России жить не хочется 

Отметим, что Кучера женат третий раз. От второго брака у него есть сын. Юлия подарила ему двух сыновей и дочку. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Оскар Кучера с супругой Юлией
Оскар Кучера с супругой Юлией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.