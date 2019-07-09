Кучере влетело за рожденного в США сына

Он вывез семью в Майами

44-летний актер и телеведущий Оскар Кучера в пятый раз стал отцом. Его жена Юлия родила мальчика в американской клинике.

9 июля Оскар Кучера выложил в Instagram фото своей супруги. Юлия сидит на кровати в нижнем белье, а на животе у нее написано по-английски: "Загрузка завершена". Через несколько часов телеведущий сообщил, что у них родился мальчик.

Пару поздравили певец Денис Клявер, юморист Гарик Харламов, певица Саша Савельева, балерина Анастасия Волочкова, а также телеведущая Лера Кудрявцева. "Ура! Оскарина, поздравляю от всей души! Ух, блин, Юляшу поцелуй за меня", - написала она.

- Хвала родителям! Мирного неба, нежных улыбок, счастья!

- Растите счастливыми!

- Мужчина, который сделал сына - бессмертный

- Здоровья малышу и маме! Папе побольше интересной, прибыльной работы и терпения!

Некоторые подписчики выразили недовольство тем, что Оскар и Юлия рожали в элитной клинике в Майами. Ранее Кучера объяснил, что они с семьей поехали в США, чтобы родить ребенка и дать детям возможность отдохнуть. "Стыдно ли быть русским? - написал недавно телеведущий. - Мне нет, я всегда гордился и Россией, и Москвой, и своей к ним принадлежностью. И всегда удивлялся людям, которые скрывают свою русскость".

- Настоящий патриот, который гордится Россией! Рожают в Штатах

- А вы поэтому рожать поехали в США, что такие патриоты?

- Не попахивает ли это лицемерием?

- Горжусь что русская, но что-то в России жить не хочется

Отметим, что Кучера женат третий раз. От второго брака у него есть сын. Юлия подарила ему двух сыновей и дочку.