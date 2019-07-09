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Безопасное голосование на выборах обеспечат браузеры "Яндекс" и "Спутник"

13:24
  • вторник
  • 09 июля 2019

Голосование будет максимально защищено

Проголосовать на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созывать можно будет через "Яндекс.Браузер" и браузер "Спутник". Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

По его словам, сайт mos.ru, на котором 8 сентября пройдет электронное голосование, поддерживает как отечественные, так и иностранные сертификаты безопасности. Организаторы электронного голосования не делают ограничений для пользователей различных браузеров, но полную безопасность гарантируют только "Спутник" и "Яндекс". Это обеспечено за счет защиты как пересылаемого пакета данных, так и канала между пользователем и порталом, передает ТВЦ.RU.

"Благодаря чему голосование будет максимально безопасным. Секретный ключ преобразует передаваемую информацию при помощи алгоритма шифрования, который одобрен ФСБ России и соответствует ГОСТу", - отметил Костырко.

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму пройдет в трех округах в качестве эксперимента.

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