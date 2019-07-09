Полуобнаженная звезда "Уральских пельменей" показала идеальную фигуру

Она прокатилась на яхте в Сочи

35-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова порадовала поклонников откровенным видео во время отдыха в Краснодарском крае.

9 июля звезда "Уральских пельменей" выложила в Instagram фото и видео на носу яхты, плывущей в сторону заката в Сочи. На снимке красавица позирует в красном платьице в горошек, а для видео она надела черный купальник с пайетками. Шикарная фигура актрисы никого не оставила равнодушным.

- Мэрилин Монро отдыхает

- Шедевр фотографов краснодарского края.

- Когда счастье поймала

- Классное фото

- Красотка!

- Сочи, Индонезия, когда успеваешь?

Ранее Михалкова призвала подписчиков не судить об интеллекте девушки только по внешнему виду. "Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь", - заявила она, позируя возле шахматной доски с неправильно расставленными фигурами.