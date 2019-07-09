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Собянин рассказал о путях решения проблемы маятниковой миграции

13:59
  • вторник
  • 09 июля 2019

Город создает рабочие места в жилых районах

Ситуация с маятниковой миграцией в Москве постепенно улучшается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти стараются создавать рабочие места ближе к жилым массивам, чтобы жители могли трудиться ближе к дому, а не ездить каждый день на работу в центр, а потом возвращаться обратно в спальные районы.

"Две трети из них создается не в центре города, а именно на периферии, чтобы люди имели возможность там, где они живут, там же рядом иметь рабочие места, чтобы меньше было маятниковой миграции", - сказал Собянин, отметив, что такой подход соответствует требованиям полицентричной модели развития города.

У москвичей должна быть возможность рядом со своим домом иметь хорошую поликлинику, хорошие детский сад, школу, торговый центр, услуги и работу, уверен мэр столицы. В последние годы город прекратил строить офисные здания в центре и занялся реновацией промышленных зон. На их территории появилось почти полмиллиона новых рабочих места.

"Практически в приказном порядке мы понуждаем инвесторов строить новые офисы и торговые центры за пределами Третьего транспортного кольца. И как результат - последние годы 87% новых рабочих мест в Москве создается в жилых районах или рядом с ними", - сказал Собянин.

Он добавил, что для тех, кто не готов менять работу, власти создают более комфортные транспортные условия.

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