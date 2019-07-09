Госдума призвала ввести санкции против Грузии

Регулярные выступления грузинских радикалов приводят к ухудшению отношений Москвы и Тбилиси

Во вторник Госдума единогласно приняла обращение к правительству о введении специальных экономических мер в отношении Грузии. Соответствующее заявление теперь рассмотрит кабмин и после обсуждения с экспертами передаст предложения президенту.

Речь идёт главным образом о запрете импорта вина и минеральной воды, кроме того, могут быть заморожены денежные переводы из России. Как отметили в нижней палате парламента, вместе с доходами от притока наших туристов это составляет около 10 процентов грузинского ВВП, передает "ТВ Центр".

По объёму финансовых транзакций в Грузию наша страна занимает первое место, и именно на неё приходится 84 процента поставок вина и 46 процентов - воды. Так что вероятные ограничения существенно ударят по грузинской экономике. При этом в Госдуме не исключили, что правительство может ввести дополнительные меры, помимо уже предложенных.

Напомним, о возможных ограничениях в Москве заговорили после начала антироссийских митингов в Тбилиси и продолжающихся выпадов отдельных радикальных сил, которые ведут к деградации российско-грузинских отношений.