Лавров оценил идею Зеленского о встрече с Путиным

Министр прокомментировал идею украинского лидера провести в Минске саммит на высшем уровне

Москва готова рассмотреть предложения по новым форматам урегулирования кризиса на Украине. Но основной упор должен быть сделан на прямой диалог.

Так Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в Минске. Своё заявление глава российского МИД сделал по итогами встречи глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ, передает "ТВ Центр".

"Упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей. Но и еще одно такое наблюдение, наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами эти минские договоренности", - отметил Лавров.