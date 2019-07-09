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Лавров оценил идею Зеленского о встрече с Путиным

14:50
  • вторник
  • 09 июля 2019

Министр прокомментировал идею украинского лидера провести в Минске саммит на высшем уровне

Москва готова рассмотреть предложения по новым форматам урегулирования кризиса на Украине. Но основной упор должен быть сделан на прямой диалог.

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Так Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в Минске. Своё заявление глава российского МИД сделал по итогами встречи глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ, передает "ТВ Центр".

"Упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей. Но и еще одно такое наблюдение, наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами эти минские договоренности", - отметил Лавров.

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