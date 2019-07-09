Популярные витамины оказались смертельно опасными

Биодобавки повышают риск инсульта

Ученые усомнились в пользе большинства пищевых добавок и витаминов в таблетках. Они не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а некоторые могут оказаться смертельно опасными.

Американские специалисты провели почти три сотни исследований с участием миллиона человек. Они выяснили, что снижение употребления соли положительно влияет на здоровье. Как и жирные кислоты омега-3. Их прием снижает риск сердечных приступов и ишемической болезни сердца. Фолиевая кислота также уменьшает риск развития инсульта.

Однако польза от приема биодобавок сильно преувеличена. Прием отдельно популярных поливитаминов, кальция, железа, витаминов А, B6, C, D, Е и той же фолиевой кислоты серьезного влияния на смертность и сердечно-сосудистые болезни не оказывают. Более того, одновременный прием витамина D и кальция повышает риск развития инсульта на 17%. Это связано с образованием атеросклеротических бляшек в сосудах. Ученые предупреждают, что такое сочетание крайне опасно, учитывая, что эти добавки часто назначают пожилым людям.

Еще несколько лет назад Американская ассоциация кардиологов утверждала, что чрезмерное употребление натрия ведет к высокому артериальному давлению. Это, в свою очередь, повышает риск развития сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности, пишет Газета.ru.

Вывод из нового исследования – очевиден. Среднестатистическому городскому жителю не стоит увлекаться биодобавками и бесконтрольно употреблять их, говорит специалист Блумбергской школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Брюс Ли.