Часть Петербурга ушла под воду (видео)

Дождь будет лить до конца вторника

Север Петербурга во вторник в буквальном смысле ушёл под воду. После сильных продолжительных дождей машины по улицам не едут, а скорей плывут, сообщает "ТВ Центр".

Многие пешеходы решили не портить обувь, и пошли босиком. Подтопления в этих районах - не редкость, последнее было всего неделю назад. В этот раз частично затопило две станции метро – "Девяткино" и "Беговую". Но их не закрыли, а поставили ограждения в тех местах, где с потолка течёт вода.

В городских службах обещают, что ливнёвки справятся с потоками почти сразу, как закончится дождь. Впрочем, по прогнозам синоптиков, он прекратится только к вечеру.