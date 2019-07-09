ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Часть Петербурга ушла под воду (видео)

14:50
  • вторник
  • 09 июля 2019

Дождь будет лить до конца вторника

Север Петербурга во вторник в буквальном смысле ушёл под воду. После сильных продолжительных дождей машины по улицам не едут, а скорей плывут, сообщает "ТВ Центр".

Многие пешеходы решили не портить обувь, и пошли босиком. Подтопления в этих районах - не редкость, последнее было всего неделю назад. В этот раз частично затопило две станции метро – "Девяткино" и "Беговую". Но их не закрыли, а поставили ограждения в тех местах, где с потолка течёт вода.

В городских службах обещают, что ливнёвки справятся с потоками почти сразу, как закончится дождь. Впрочем, по прогнозам синоптиков, он прекратится только к вечеру.

Новости по теме
Сильный ливень
Сильный ливень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.