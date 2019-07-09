Райкин выгнал сына Макаревича из театра

Актеру не понравилось учиться у мэтра

32-летний актер и сын лидера группы "Машина времени" Иван Макаревич пришел на программу "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Макаревич рассказал, что студентом Школы-студии МХАТ он стал со второго раза. Занимаясь музыкой и мечтая сниматься в кино, он поступил на курс Константина Райкина. Однако учеба разочаровала молодого человека. Будущих актеров там учили изображать животных и, например, бытовые приборы.

"Изобразите кошечку, что еще смешнее. Там просто забавно, мне кажется, это сделано специально, очень многие приходят поступать на всякие курсы в театральные училища с желанием сразу сыграть Отелло. Или сразу оказаться на одной сцене с великими, показать, насколько они уже глубокие и пережившие боль люди. А ему говорят: "Нет-нет, кошечку покажи мне полгода сначала, сначала "мяу" давай, ползи на меня". И это делается, во-первых, мне кажется, отчасти, чтобы, понятно, раскрепостить их фантазию, но в большей степени чтобы убить это желание. "Нет, ты не рождён Ромео". "Вы не понимаете, вы меня еще не разглядели". Вот это как раз самое жуткое. И мне первый год, конечно, я во МХАТе отучился год, потом Райкин со мной распрощался. И я ушёл в ГИТИС", - вспоминает Макаревич-младший.

По его словам, они расстались с Райкиным без конфликтов. Никакой обиды никто из них не затаил. "Так бывает. И я до сих пор к нему прекрасно отношусь и люблю его. Он замечательный", - заявил актер о народном артисте России.

Иван Макаревич также признал правоту старших коллег, называющих его неврастеником, то есть актером, которому идеально подходят роли неуравновешенных персонажей.

"Как раз из-за того, что неврастеник, наверное, я понимаю, что все же люди по чуть-чуть неврастеники, просто в разной степени. И вот с двумя мыслями если идти по жизни, что, во-первых, никто никому ничего не должен, во-вторых, все мы люди, не делай никому громко и плохо. И все будет нормально. Все надо с хорошей мыслью о человечестве делать. И, может, поэтому они так и говорят", - отметил Макаревич.

На счету актера 20 ролей в кино и театре. Он снялся в таких фильмах, как "Русский Бес", "Охота на дьявола", "Метро". Макаревич сыграл вместе с Михаилом Ефремовым в сериале "Пьяная фирма".