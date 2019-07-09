"Как его назвать после этого"? Выдумщик Глушаков решил посадить бывшую жену

Спортсмен заявил, что Дарья не дает ему видеться с детьми, но его раскусили

Футболист грозненского "Ахмата" Денис Глушаков делает все, чтобы вновь увидеть своих детей, а также разобраться в неприятной для себя ситуации с бывшей женой Дарьей, которая не позволяет ему с ними встречаться. Во вторник выяснилось, что 32-летний экс-игрок сборной России написал заявление на бывшую возлюбленную.

Он обратился в следственный комитет России по Москве. В заявлении спортсмен потребовал привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет ее в подлоге документов.

В СКР Глушаков обратился из-за заключения в виде психологического исследования детей пары, предоставленной самой Дарьей во время рассмотрения материалов дела о разводе и алиментах. Как отметила адвокат Глушакова Марина Дубровская, во время изучения экспертизы им удалось установить, что автор психологического исследования не был психологом с высшим психологическим образованием. Это был человек не компетентный в этом вопросе, пишет Super.

Изначально футболист подавал исковое заявление в связи с тем, что Дарья якобы препятствует общению отца с детьми. В ответ адвокаты Дарьи представили документы с приложением подложного заключения специалиста. В итоге дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Но это позволило добиться нужного для стороны Дарьи решения. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, что уголовно наказуемо.

На новый виток в истории с громким разводом отреагировал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин. В своем Twitter он отметил, что Денис хочет посадить в тюрьму маму своих детей. "В заявлении он утверждает, что ему не дают видеться с детьми. А это вчерашнее фото с камер (дата и время на скринах). Вот как его назвать после этого?", - написал Жорин. В твите он выставил фото с камер наблюдения в подъезде, на которых видно, как футболист идет вместе со своей семилетней дочерью Валерией. Судя по дате, кадры сделаны 8 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что Глушаков не стал подписывать разрешение на выезд старшей дочери за рубеж во время бракоразводного процесса с Дарьей. До этого супруги обменялись обвинениями в изменах и решили прекратить отношения.

В начале февраля 2019-го их брак был расторгнут. По решению суда алименты составили треть от всех доходов футболиста. Также суд обязал его каждый месяц выплачивать бывшей жене по 100 тысяч рублей, пока их младшей дочери Саше не исполнится три года.

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